Названы два неожиданных симптома, которые могут указывать на болезни сердца

Врач Уланкина: дискомфорт в животе может говорить о проблемах с сердцем

Необъяснимая усталость и дискомфорт в верхней части живота могут быть первыми признаками проблем с сердцем, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

11 августа отмечается Международный день здорового сердца. Эта дата посвящена тому, чтобы привлечь внимание к сердечно-сосудистым заболеваниям, которые являются одной из основных причин смертности.

«Сердечные проблемы часто начинаются с малозаметных симптомов, которые легко списать на усталость или стресс. Один из самых коварных — необъяснимая усталость, которая не проходит после отдыха. Когда сердце начинает хуже качать кровь, мышцы и мозг недополучают кислород, что проявляется постоянной слабостью», — сказала Уланкина.

Она отметила, что многие месяцами игнорируют этот симптом, пока болезнь прогрессирует.

«Еще один тревожный сигнал — дискомфорт в верхней части живота. Его часто списывают на гастрит или последствия переедания, хотя это может быть признаком сердечной недостаточности или приближающегося инфаркта», — рассказала врач.

Уланкина предупредила, что особенно должно насторожить, если этот дискомфорт долго не проходит и усиливается после физической нагрузки.