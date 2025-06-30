Названо время жизни, которое забирает одна сигарета

По словам врача Исаева, каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни примерно на 20 минут. Как рассказал психиатр-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии и руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев, для мужчин этот показатель составляет 17 минут, а для женщин — 22 минуты, сообщает Газета.ru .

«Прошлые работы оценивали сокращение жизни на 11 минут за сигарету. Однако новое исследование учитывает более современные данные и более длительные наблюдения, что делает его выводы более актуальными. Таким образом, курильщики в среднем теряют около 10 лет жизни по сравнению с некурящими. Курение не только сокращает продолжительность жизни, но и ухудшает ее качество, приводя к преждевременному развитию хронических заболеваний. Это исследования прямо или косвенно подтверждается и многими другими. В частности, Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками США (NIDA) отмечает, что курильщики в возрасте 60 лет и старше имеют в два раза более высокий уровень смертности по сравнению с некурящими, умирая в среднем на 6 лет раньше», — объяснил врач.

Исаев подчеркнул, что бросить курить можно в любом возрасте. Даже в пожилом возрасте отказ от вредной привычки способен заметно продлить жизнь.

«Мы понимаем, что отказаться от курения может быть не так просто. Эндогенный никотин (который вырабатывается в организме человека) участвует во многих биохимических процессах», — добавил Исаев.

По его словам, эндогенный никотин, который естественным образом вырабатывается в организме, играет важную роль в биохимических процессах. Дополнительное поступление никотина нарушает эти механизмы, что приводит не только к физической, но и к психологической зависимости. Преодоление никотиновой зависимости — это не просто вопрос силы воли, а медицинская задача. Зависимость от никотина — это болезнь, а не недостаток характера. Ее нужно лечить комплексно, под контролем специалистов и с использованием методов доказательной медицины.