Названо необычное средство, помогающее победить депрессию

Врач-диетолог Елена Ливанцова заявила, что правильное и разнообразное питание поможет справиться с депрессией и избежать ее. По словам эксперта, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) взаимодействует с центральной нервной системой (ЦНС) через блуждающий нерв, и если страдает кишечник — страдает и ЦНС.

Еще одной причиной депрессии или других психических расстройств может стать дефицит витаминов и минералов. На ЦНС особенно влияют витамины группы B и D, магний, цинк, селен и железо. Все эти вещества можно получить в определенных продуктах. В связи с этим врач рекомендовала ежедневно употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов.

«Существует связь головного мозга и кишечника на уровне нервной системы. Помимо наличия собственной энтеральной нервной системы, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) взаимодействует с центральной нервной системой (ЦНС) через блуждающий нерв», — подчеркнула Ливанцова в эфире радио Sputnik.

Диетолог также отметила, что благодаря кишечнику вырабатывается 90% серотонина — одного из гормонов радости.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 260 миллионов человек в мире страдают от депрессии и около 40% из них не помогают рецептурные лекарственные препараты.