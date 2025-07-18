Названо необычное полезное свойство малинового варенья

Врач Кашух: малиновое варенье не лечит ОРВИ, но может облегчить головную боль

В малиновом варенье витамина C практически нет, а природного аналога аспирина слишком мало, чтобы заменить лекарства, но достаточно, чтобы облегчить головную боль. Об этом РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

19 июля будут праздновать День пирожков с малиновым вареньем. Этот праздник отмечают с 2015 года.

«К сожалению, нельзя утверждать, что малиновое варенье может вылечить простуду не хуже, чем лекарства. Есть мнение, что в таком варенье содержится много витамина C, который может помочь иммунитету справиться с болезнью и эффективно побороть вирусы и бактерии. Но на самом деле аскорбиновой кислоты в варенье крайне мало», — сказала Кашух.

Она добавила, что это вещество легко разрушается под действием высоких температур. А варенье в процессе готовки подвергается им в течение долгого времени.

«Зато малиновое варенье содержит природный аналог аспирина — салициловую кислоту, обладающую жаропонижающими и противовоспалительными свойствами и способную облегчить головную и мышечную боль, помочь справиться с высокой температурой. Однако концентрация салициловой кислоты в малине гораздо ниже, чем в таблетке аспирина», — отметила врач.

Кашух уточнила, что поэтому эффект будет не таким выраженным, как после приема лекарства.

«Но если добавить теплое малиновое варенье в чай или молоко, то оно окажет небольшое согревающее и потогонное действие — это может облегчить самочувствие при простуде», — заключила гастроэнтеролог.