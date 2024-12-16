Назван топ-5 правильных процедур ухода за кожей зимой 2024–2025 годов

Главным трендом на сегодняшний день является естественность и здоровый внешний вид. Женщины и мужчины интересуются тем, как правильно ухаживать за собой в зимний период. В разговоре с РИАМО врач-косметолог, дерматовенеролог клиники Esteco Ольга Зыбина дала пять действенных советов, которые помогут сохранить красоту кожи.

Ежегодно сфера косметологии активно развивается, появляются новые препараты, способы и протоколы работы, направленные на улучшение качества кожи. Главным трендом на сегодняшний день является естественность и здоровый внешний вид. Актуален запрос на малоинвазивность процедур и короткий период реабилитации либо его отсутствие. Зимний сезон в России довольно продолжительный, и кожа в такое время требует особого внимания. По словам Зыбиной, существует пять способов, которые помогут сохранить красоту кожи на длительное время.

Базовый домашний уход

Грамотно подобранный специалистом домашний уход способен эффективно справиться с различными кожными проблемами, включая зимнюю сухость и раздражение. Современная косметология давно отошла от упрощенной классификации типов кожи, где выделялись лишь сухой, жирный и комбинированный типы.

При составлении программы ухода учитывается множество факторов: склонность к морщинам, уровень пигментации, возрастные изменения и реактивность кожи. Тщательный анализ этих параметров позволяет косметологу подобрать персонализированный комплекс средств, включающий базовые продукты и активные компоненты. Особое значение имеет безопасность используемых средств — даже безобидные, на первый взгляд, ароматизаторы могут спровоцировать аллергическую реакцию. Именно индивидуальный подход к уходу за кожей является ключом к ее здоровью и красоте в любом возрасте.

Химические пилинги

Современная косметология предлагает щадящие пилинговые процедуры, которые мгновенно преображают кожу без неприятных побочных эффектов. Комфортные в применении, они содержат пониженную концентрацию кислот, что исключает раздражение, зуд и необходимость восстановительного периода.

Многокомпонентные составы новых пилингов обогащены не только кислотами, но и целым комплексом полезных веществ — от витаминов до микроэлементов, восполняющих недостаток питательных веществ в коже. Результат заметен сразу после процедуры: кожа становится упругой, сияющей и увлажненной, что создает тот самый впечатляющий «вау-эффект».

Хотя пилинги давно зарекомендовали себя как эффективный метод обновления и глубокого очищения кожи, их современные версии стали намного безопаснее и комфортнее в использовании.

От акне до возрастных изменений — химические пилинги эффективно справляются с широким спектром проблем кожи. Независимо от возраста, данная процедура поможет улучшить состояние кожного покрова не только на лице, но и на других участках тела, включая деликатные зоны, где часто требуется осветление. Результат может быть заметен уже после первого сеанса, хотя для решения некоторых проблем рекомендуется пройти курс процедур с семидневным интервалом. Пилинги особенно эффективны при борьбе с постакне, неравномерной пигментацией и тусклостью кожи, а также служат отличной профилактикой старения, вызванного как возрастом, так и воздействием солнечных лучей.

Биоревитализанты

Благодаря инъекционным методикам можно работать не только с эпидермисом, но и с более глубокими слоями кожи, что способствует выраженному клиническому эффекту и пролонгированному результату.

«Биоревитализация направлена на активное увлажнение, улучшение качества кожи и борьбу с возрастными изменениями. В составе таких препаратов — гиалуроновая кислота, которая притягивает и удерживает молекулы воды. Помимо „чистых“ биоревитализантов, существует множество вариантов с комплексами полезных веществ: пептиды, витамины, минералы и пр. Такие препараты оказывают мощный регенерирующий эффект, усиливают выработку коллагена, улучшают микроциркуляцию и сосудистый тонус. Подходят для пациентов с первыми признаками старения и возрастной кожей. Но в связи с тем, что кожа в наши дни подвергается агрессивному воздействию внешней среды, биоревитализация назначается и более молодым пациентам при наличии показаний», — рассказала Зыбина.

Все чаще эффективная процедура проводится всего по нескольким активным точкам на лице без использования анестезии, создающей дополнительную нагрузку на ткани. Для достижения желаемого результата обычно требуется курс из 3-4 процедур.

Коллагеностимуляторы

Когда естественный коллаген — ключевой протеин, поддерживающий молодость кожи, — начинает с годами истощаться, на помощь приходят специальные инъекции. Эти препараты запускают мощный процесс обновления, активируя клетки-фибробласты. В результате кожа сама начинает производить необходимые компоненты: эластин, гиалуроновую кислоту и тот самый драгоценный коллаген.

Эффект от процедуры проявляется постепенно. После полного растворения препарата, примерно через 2-3 месяца, можно будет увидеть, как кожа преображается — она становится более плотной и увлажненной, обретает здоровую упругость. Это происходит благодаря тому, что активизируется выработка собственного «строительного материала» и формируются новые коллагеновые волокна.

Такая терапия особенно рекомендована при различных возрастных изменениях, опущении тканей, неоднородной текстуре кожи. Она эффективна для коррекции рубцов, растяжек и последствий акне. Приятный бонус — достигнутый результат может радовать до двух лет.

Аппаратные методики

Существует большое количество аппаратных процедур, направленных на поддержание качества кожи. Однако зима считается периодом лазерных методик. По-прежнему актуальна лазерная шлифовка. Во время этой процедуры происходит удаление старых клеток кожи и образование новых, усиливается выработка коллагена. Стоит помнить, что такая процедура довольно агрессивна и требует реабилитации, но зато дает действительно выраженный эффект. Если хочется просто деликатно обновить кожу, то можно выбрать лазерное омоложение, которое выполняется на более мягких параметрах.

Обычно необходим курс из нескольких процедур раз в 4 недели (в зависимости от показаний). IPL-терапия или интенсивный импульсный свет — технология лечения с помощью светового потока высокой интенсивности. Очень эффективна в отношении пигментации, покраснений, купероза и расширенных сосудов. Как правило требуется 3-4 процедуры для хорошего результата. Подходит для пациентов любого возраста. RF-лифтинг также продолжает быть востребованной процедурой. Это радиоволновой метод воздействия на кожу, как и микроигольчатый RF. В последнем радиочастотная энергия доставляется в кожу за счет игольчатых электродов на строго контролируемую длину, и такая методика значительно эффективнее стандартного RF-лифтинга. Подходит для работы с тонусом кожи, гиперпигментацией, куперозом, рубцами, растяжками. Данный метод хорошо зарекомендовал себя и в работе не только по лицу, но и по телу.

«На сегодняшний день результативнее всех работают именно сочетанные протоколы, когда различные процедуры правильно чередуются или выполняются за один раз. Такой протокол врач-косметолог должен составить индивидуально под запрос пациента. Не стоит забывать о том, что кожа — это самый большой орган нашего тела и работать с ее качеством необходимо и изнутри. Восполнение дефицитов, правильный и здоровый образ жизни, хороший сон — вот главный залог успешных результатов от процедур и хорошего качества кожи», — заключила врач-косметолог.