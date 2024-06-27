Назван самый вредный способ приготовления рыбы

Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов заявил, что из-за высокого содержания соли вяленая и копченая рыба может сильно навредить здоровью. Рыбу очень важно тщательно обработать и перед этим хранить замороженной, подчеркнул эксперт.

Особую осторожность Малоземов посоветовал проявлять с рыбами мелких карповых пород — воблой, плотвой, жерехом и язем, они могут быть заражены описторхозом. Личинки паразитов обитают в мясе карповых рыб и могут попасть в печень, создавая проблемы с пищеварением.

«Вяленая рыба — наверное, самая вредная из всех, в ней больше всего соли, особенно в мелкой», — предупредил эксперт в эфире радио Sputnik.

Кроме того, копченая рыба содержит бензопирен — продукт горения, который увеличивает риск развития рака. В таком случае лучше выбирать рыбу холодного копчения, рекомендовал Малоземов. При этом эксперт счел морскую рыбу наиболее приемлемой, особенно, если она аквакультурная — выращена искусственно.