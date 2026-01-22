Назван идеальный вес для россиянок

«Идеальный» вес для женщины — это не статичная цифра, а показатель, который должен меняться в течение жизни, предупредила доктор медицинских наук, врач-диетолог Мария Мухина. В беседе с изданием «Абзац» врач рассказала, что для самостоятельного расчета нормы нужно использовать классический индекс Брока.

Базовая формула измерения веса выглядит следующим образом: рост (в сантиметрах) минус 100, плюс или минус 10 единиц. Однако стоит помнить, что интерпретация результата напрямую зависит от возраста и репродуктивных планов женщины.

По словам диетолога, после 40 лет женщинам не стоит стремиться к минимальным значениям индекса веса. Напротив, в этот период целесообразно приближаться к верхней границе нормы.

Например, при росте 160 см допустимым и даже желательным весом для женщины старше 40 лет считается показатель до 70 кг. Это объясняется тем, что жировая ткань в этом возрасте необходима для синтеза женских гормонов, что помогает смягчить симптомы климакса и дольше сохранять молодость организма. Для молодых девушек, наоборот, допустима ориентация на нижнюю планку индекса (например, 50 кг при росте 160 см).

Однако ситуация в корне меняется, если женщина планирует беременность. Врач посоветовала будущим мамам придерживаться «золотой середины», поскольку именно отсутствие дефицита или избытка массы тела гарантирует максимальную фертильность и здоровую подготовку организма к вынашиванию ребенка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.