Настоящий суперфуд: в Роспотребнадзоре рассказали о полезных свойствах гречки

Борьба с анемией и бессонницей: чем еще полезна гречка

Неофициальный праздник — день гречневой каши — отмечается 17 марта. Роспотребнадзор напомнил, чем так полезна гречка и как правильно ее варить, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Неслучайно в русской кухне гречка очень популярна. Итак, эта крупа помогает снизит уровень холестерина и защищает от инфарктов и инсультов, укрепляя стенки сосудов, также улучшает настроение и качество сна, отметили в ведомстве.

Также гречка богата железом, то есть ее просто необходимо включать в рацион людям с анемией, включая детей, а за счет пищевых волокон она способна бороться с запорами.

Чтобы правильно сварить гречку, нужно взять один стакан крупы на два стакана воды. Сначала гречу следует промыть, а затем высыпать в кипящую воду, снова довести до кипения и далее варить на медленном огне 15-20 минут, уточняется в сообщении.