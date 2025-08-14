Нарушение сна и настроения: психолог рассказала о послеродовой депрессии

Психотерапевт Лариса Никитина заявила, что послеродовая депрессия — это серьезное расстройство, требующее лечения, на ее наличие могут указывать нарушения настроения и проблемы со сном, потеря интереса к жизни, родным и близким, домашним делам, сообщает 360.ru .

«Это серьезно и опасно, а не просто блажь женщины, когда она устала. Тем более не кратковременный эмоциональный спад, который испытывают 80% дам после родов», — сказала специалист.

По ее словам, важную роль в этой ситуации играет гормональный фон. После родов у женщины падает уровень эстрогена и прогестерона. Влияет и обстановка вокруг: финансовая стабильность и отношения в семье.

В группе риска — матери-одиночки, подростки, женщины, родившие незапланированно и страдавшие депрессивным расстройством до этого.

Ранее в Бурятии молодая мать убила двухмесячного малыша за то, что он плакал и мешал ей. Она вколола в голову ребенку сильнодействующее лекарство.