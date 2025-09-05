Наро-Фоминский перинатальный центр признан лучшим в России

В пятницу Наро-Фоминский перинатальный центр завоевал первое место в престижной номинационной категории «Городской перинатальный центр» на XIX Общероссийском научно-практическом семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», который проходил в Сочи. Это вторая подряд победа центра на всероссийских соревнованиях — впервые в истории учреждение одержало победу дважды подряд. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Наша победа — это результат каждодневного труда большой команды профессионалов: врачей, акушеров, неонатологов, медсестер и всего обслуживающего персонала. Признание наших достижений со стороны профессионального сообщества и пациентов вдохновляет нас двигаться дальше, направляя все усилия на поддержание здоровья будущих мам и новорожденных, делая вклад в будущее нации!» - прокомментировала главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Перинатальный центр стабильно обеспечивает высокое качество медицинской помощи, развивает инновационные подходы к диагностике и лечению, а также поддерживает семейный подход к обслуживанию пациентов. Постоянно внедряемые практики гуманного ухода и бережного отношения к матерям и детям сделали Наро-Фоминский центр одним из ключевых звеньев системы охраны материнства и детства в России.

Победа подтверждает лидирующую роль центра в обеспечении репродуктивного здоровья нации и создает дополнительный импульс для дальнейших шагов по улучшению службы перинатальной помощи в Подмосковье и по всей стране.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.