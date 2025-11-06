Наркотическая ломка: почему орех бетеля опасен для употребления

«Научная работа, опубликованная в журнале Американской стоматологической ассоциации, сообщает, что потребители орехов бетеля подвержены повышенному риску развития подслизистого фиброза полости рта. Это неизлечимое заболевание может вызвать проблемы с открывание рта. А еще это заболевание считается предраковым», — сказала Кашух.

Она предупредила, что регулярное жевание орехов бетеля может вызывать раздражение десен и кариес. На зубах могут появиться темно-красные или даже черные пятна.

«Кроме того, ученые обнаружили, что привычка жевать орех бетеля повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома и ожирения. Продукт считается небезопасным, вызывает привыкание и абстинентный синдром — проще говоря, „ломку“. Это тяжелая реакция организма, когда он привыкает к присутствию в крови определенных веществ и вдруг лишается их», — рассказала специалист.

Ранее СМИ сообщали, что российские школьники начали скупать опасный бетельный орех. Плод оказывает воздействие на психику за счет психоактивного вещества ареколина, а также способен вызвать привыкание и рак ротовой полости.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.