Нарколог Шуров объяснил, почему рехабы для детей-вейперов не помогут

Такая мера, как создание в России реабилитационных центров для подростков-вейперов, избыточна. Длительное содержание в таких центрах лишит ребят возможности полноценно учиться, сообщил корреспонденту РИАМО врач-нарколог Василий Шуров.

«Если честно, я очень плохо себе представляю, как подростка можно положить в реабилитационный центр. Он же должен прерывать свое образование, а рехаб подразумевает длительное пребыванием. Курение у нас не считается чем-то таким, чтобы сразу человека помещать в реабилитационный центр, в отличие от алкоголизма и наркомании», — объяснил Шуров.

По славам специалиста, вейпы так же опасны для здоровья, как и обычные сигареты. При этом рука об руку с электронками идут сопутствующие заболевания: пневмония, бронхиалиты, онкологии — все это вызывает большое количество глицерина, содержащегося в жидкостях.

Чтобы действительно уберечь своих детей от вредных привычек, родители сами должны быть примером, советует врач-нарколог. Родители не должны курить, ведь ребенок, скорее всего, свою первую сигарету стащит у них.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что российских подростков от вейпов защитит лишь полный запрет продажи электронок.