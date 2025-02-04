Рехабы не помогут: Милонов поделился, как прекратить эпидемию потребления вейпов

В России идет эпидемия потребления вейпов среди подрастающего поколения, для решения этой проблемы нужен полный запрет на продажу этих устройств, а не создание рехабов, сообщил корреспонденту РИАМО зампред комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Английское издание The Guardian сообщало, что в Великобритании заработал первый в стране реабилитационный центр для подростков с зависимостью от вейпов, которые также называют электронными сигаретами. Медицинское учреждение концентрирует внимание на юношах и девушках с пагубной привычкой, которым сейчас по 11-15 лет.

Милонов поделился своим мнением об идее по применению схожих мер в России.

«Может оказаться так, что вейпы оказывают более серьезные негативные последствия, чем сигареты, но узнаем мы об этом слишком поздно, когда мы обречем треть наших подростков на смерть. Из-за того, что подонки-коммерсанты продолжают торговать этой вонью. Рехабы — это, конечно, красивая история, больше коммерческая. Единственное возможное отношение к вейпам в нашей стране — их полный запрет и признание любого вида торговли ими незаконным», — заявил парламентарий.

Милонов добавил, что последствия от употребления вейпов до сих пор плохо изучены. При их использовании слабо контролируется поступление никотина и прочих вредных веществ в организм.

Ранее стало известно о трагичной смерти девочки в Подмосковье, она скурила подряд четыре электронки.