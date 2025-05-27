Нарколог предупредил об опасности употребления алкоголя в жару

В теплое время года употребление алкоголя становится особенно опасным. Врач-нарколог Николай Чередниченко предупредил, что жара усиливает нагрузку на сердце, ускоряет обезвоживание и повышает риск тяжелых последствий, включая судороги, инфаркты и тепловой удар, сообщает «Секрет фирмы» .

С наступлением жары многие переходят на вино или пиво, полагая, что слабоалкогольные напитки безопаснее крепких. Однако это ощущение обманчиво. На фоне высоких температур и обильной пищи даже умеренное потребление алкоголя увеличивает токсическую нагрузку на сердце, печень, почки и нервную систему.

Особенно уязвима сердечно-сосудистая система. По словам нарколога, высокая температура сама по себе учащает пульс, а в сочетании с алкоголем это становится триггером для аритмий, гипертонии, инфарктов и инсультов. Также повышается риск судорог, особенно в случае абстинентного синдрома.

После многодневного употребления формируется замкнутый круг: похмелье приводит к новой дозе, та — к запою. Летние запои сопровождаются травмами, конфликтами, падениями, риском теплового удара и несчастными случаями на фоне потери самоконтроля.

Чтобы снизить вред, врачи рекомендуют выходить из запоя постепенно, снижая дозу, а не бросая резко. Важна и водная нагрузка — алкоголь вызывает сильное обезвоживание. Минеральная вода, огуречный или капустный рассол помогут восполнить водно-солевой баланс и поддержать организм.

На фоне интоксикации лучше отказаться от тяжелой пищи в пользу легких супов, каш и фруктов. Отдельное внимание стоит уделить отдыху — после запоя организму требуется восстановление, полноценный сон и покой.

Справиться с последствиями помогают сорбенты, витаминные комплексы и средства от головной боли, не содержащие парацетамол. Однако ни одно лекарство не заменит медицинскую помощь при серьезной интоксикации. В запущенных случаях эффективен только контроль специалистов.