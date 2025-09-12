Нарколог Подмосковья рассказал, сколько лет жизни добавляет отказ от алкоголя

Сейчас в Московской области проходит неделя отказа от алкоголя. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали, что происходит с продолжительностью жизни россиян при отказе от спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Согласно последним исследованиям, отказ всего от одного литра алкоголя в течение года продлевает жизнь российского мужчины в среднем на 1,5 месяца, а женщины — на 1,8 месяца. Алкоголь является фактором риска развития многих заболеваний, включая сердечно-сосудистые патологии, онкологические заболевания печени, поджелудочной железы и желудка, депрессию и тревожные расстройства. Уменьшение нагрузки на организм алкоголем снижает риск возникновения этих болезней, улучшает общее самочувствие, нормализует сон, повышает работоспособность и настроение», — рассказал заместитель главного врача по диспансерно-поликлинический работе Александр Сааков.

Он добавил, что продолжительность жизни увеличивается благодаря многим факторам. Здоровье зависит от правильного питания, богатого овощами, фруктами и белком, регулярных физических нагрузок, отказа от курения и алкоголя, полноценного сна и умения противостоять стрессовым ситуациям. Важную роль играет поддержание социальных связей, чувство счастья и оптимизма. Регулярное медицинское обследование также предотвращает развитие тяжелых недугов, обеспечивая своевременное лечение и контроль хронических состояний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.