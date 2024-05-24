Нарколог Подмосковья рассказал, как алкоголь влияет на эндокринную систему

Употребление алкогольных напитков пагубно влияет на работу всех систем организма. Алкоголь провоцирует эндокринные патологии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Если мужчина длительное время злоупотребляет алкоголем, уровень главного мужского гормона — тестостерона — постепенно снижается, а растет выработка женских гормонов. Уверен, что каждый обращал внимание на типичное телосложение мужчины, который часто выпивает. У него не только растет живот, но и увеличиваются грудные железы, а жировые отложения начинают откладываться «по женскому типу» — на бедрах и боках. У женщин же происходят обратные процессы — снижается количество женских гормонов и, как результат, нарушается менструальный цикл и снижается вероятность забеременеть», — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он добавил, что безопасной дозы алкоголя не существует, а если человек не в состоянии бросить пить самостоятельно, специалисты областного наркодиспансера всегда готовы помочь.

Для этого нужно обратиться в филиал по месту жительства.

Сейчас проходит Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.