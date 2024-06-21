Нарколог Подмосковья предупредил об опасности совмещения спорта и алкоголя

Сейчас набирает популярность тренд на здоровый образ жизни и спорт. Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о вреде совмещения алкоголя с занятиями спорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Есть люди, которые считают, что, занимаясь физической активностью, они как бы покрывают тот вред, который наносят себе при употреблении алкоголя или курении. Но стоит знать, что такого равновесия вряд ли получится достичь, учитывая, что после употребления алкоголя нужно выждать некоторое время, прежде чем заниматься спортом», — рассказал Холдин.

Выпивка — серьезная нагрузка на все системы и органы человека. Если не давать организму восстановиться и дополнительно нагружаете его физической активностью, то можно нанести ему серьезный вред. Страдает сердечно-сосудистая система, могут быть скачки давления. Все это может привести к сердечно-сосудистой катастрофе — инфаркту или внезапной смерти.

Специалист напомнил, что безопасных доз алкоголя не существует. Если вы ведете здоровый образ жизни, стоит исключить алкоголь. Напомним, что сейчас идет неделя информирования о важности физической активности.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.