Напитки для холодов: врач из Подмосковья рассказала, как повысить иммунитет

В холодное время года важно уметь сохранять тепло, а если замерзли — вовремя согреться без ущерба для здоровья. Есть напитки, которые помогают быстро вернуть тепло и поддержать иммунитет в конце осени, сообщила РИАМО врач-терапевт поликлиники №5 Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

«С древних времен люди отметили, что некоторые продукты буквально наполняют человека теплом. Главные помощники в холода — имбирь, корица, кумин, анис, розмарин, кориандр, мед. Они ускоряют метаболизм, за счет этого немного повышают температуру тела, и мы быстрее согреваемся», — сказала Лозикова.

Согревающие чай и глинтвейн

Она уточнила, что один из самых доступных таких напитков — чай с имбирем, лимоном и медом. Имбирь не только дарит тепло, но и эффективно борется с простудными заболеваниями, благотворно влияет на работу мозга и сердца, повышает настроение. Лимон — источник витамина С и дает заряд бодрости. Мед богат витаминами и микроэлементами, обладает антибактериальным и противовоспалительным действием. Но использовать его нужно с осторожностью, может вызвать аллергическую реакцию.

По ее словам, отправляясь на прогулку в прохладную погоду, можно взять с собой в термосе безалкогольный глинтвейн. Ароматный напиток поможет согреться и подарит атмосферу праздника. Для его приготовления нужно три стакана виноградного сока смешать с половиной стакана воды, добавить по две столовые ложки цедры лимона и апельсина, изюма, половину яблока, по щепотке сушеных кардамона, гвоздики, корицы, и имбиря. На слабом огне довести до кипения и дать напитку настояться.

Как отметила врач, хорошо себя зарекомендовал в качестве согревающего напитка масала чай, мода на который пришла из Индии. Это смесь черного чая и специй: гвоздики, корицы, мускатного ореха, кардамона и имбиря. Готовится он на смеси воды и молока. Сухие специи следует добавить в кипящую воду, проварить 10 минут, затем добавить мелко порубленный свежий имбирь, еще через три минуты — молоко и при желании сахар. Через пять минут чай можно выключать и наслаждаться теплом и пряным ароматом.

Лозикова подчеркнула, что с каждым рецептом можно экспериментировать, добавляя любимые пряности, ягоды и фрукты.

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