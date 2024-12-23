Накануне Нового года МОНИИАГ провел встречу с врачами

В канун Нового года в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского прошла очередная встреча с врачами института для семей, ожидающих рождения малыша. Праздничную встречу посетили около 20 семей. Врачи и научные сотрудники института ответили на вопросы о пребывании в институте, возможности партнерских родов, поделились с будущими мамами секретами успешного настроя на рождение ребенка и правилами новогоднего застолья. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«У беременной и ее семьи нет задачи важнее, чем сохранение здоровья и психологического благополучия будущей мамы, а канун больших праздников — уже большой, хоть и приятный, стресс для всех. Именно поэтому мы посвятили нашу предпраздничную встречу вопросам психологической готовности мамы к рождению малыша и тому, как провести новогодние праздники без ущерба для здоровья», — сказала научный сотрудник МОНИИАГ Мария Игнатьева.

По доброй традиции к поздравлению с наступающими праздниками присоединились Дед Мороз и Снегурочка, в которых пациенты могли узнать опытных сотрудников акушерских отделений одного из старейших НИИ страны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.