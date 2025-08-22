Нагрузка на почки и сниженный эффект: диетолог назвала минусы чая с молоком

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что чай обладает множеством полезных свойств благодаря содержащимся в нем катехинам. Однако, по словам врача, добавление молока в чай может существенно снизить его пользу, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Чай является ценным источником катехинов — мощных антиоксидантов. Они оказывают защитное действие на сосуды, помогают предотвратить скачки артериального давления, поддерживают здоровье сердца, печени и способствуют улучшению памяти. Их механизм действия связан со стимуляцией выработки оксида азота, который расширяет сосуды и снижает вероятность развития гипертонии и инфарктов.

Тем не менее, как утверждает специалист, при добавлении молока в чай значительная часть этих положительных эффектов нивелируется. Казеин, содержащийся в молоке, связывает катехины и препятствует их усвоению. В результате антиоксидантные свойства чая снижаются, а молочные компоненты ухудшают всасывание кальция и железа.

«Есть и другие минусы. Чай обладает мочегонным эффектом. В сочетании с молоком это повышает нагрузку на почки и нарушает водный баланс. У некоторых людей встречается индивидуальная непереносимость: вместе с чаем молочные белки усваиваются хуже», — заключила Соломатина.