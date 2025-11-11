Нагрузка на глаза повышена: почему осенью можно увидеть ранние признаки глаукомы

Осенью у многих людей зрение подвергается повышенной нагрузке. Короткий световой день, частые туманы, дождливая погода и слабое естественное освещение усиливают проявление ранних признаков глаукомы и катаракты, которые часто остаются незамеченными, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

«При глаукоме повышается внутриглазное давление, происходит повреждение зрительного нерва и в итоге поле зрения постепенно сужается. Вначале болезнь протекает почти бессимптомно, но осенью изменения становятся более заметными. Человеку может казаться, что глаза быстро утомляются в помещении с искусственным светом или при чтении. Иногда появляется легкая головная боль или ощущение давления за глазами», — сказал доктор.

Он добавил, что еще осенью усиливается дискомфорт при переходе из яркого света на слабое освещение, так называемая «темновая адаптация».

«Катаракта — помутнение хрусталика глаза, приводящее к размытости и искажению изображения. На ранней стадии человек может замечать, что ночью вождение становится трудным, появляются блики и „ореолы“ вокруг светящихся объектов, а цветопередача изменяется», — пояснил Гозиев.

По его словам, осень усиливает проявления катаракты, так как свет часто рассеянный, туманный, и глаза вынуждены работать интенсивнее, чтобы различать детали.

Как уточнил доктор, важно знать, что эти заболевания могут развиваться одновременно, усиливая зрительное утомление и вызывая дискомфорт. Регулярные осенние осмотры у офтальмолога позволяют вовремя диагностировать патологии и начать лечение. Кроме того, полезно защищать глаза от ветра и холодного воздуха с помощью очков, поддерживать оптимальное освещение в доме и на работе, а еще включать в рацион продукты, богатые витаминами A, C и E, цинком и омега-3 жирными кислотами.

11 ноября свой профессиональный праздник отмечают врачи-офтальмологи. Они занимаются изучением строения и физиологии, а также болезней глаза.

