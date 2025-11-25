Начать нужно за 3-6 месяцев: врач рассказал о подготовке к беременности
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев заявил, что начинать подготовку к беременности будущим маме и папе следует за 3-6 месяцев, сообщает Общественная Служба Новостей.
За это время стоит тщательно проверить здоровье: сдать анализы и пройти комплексное медицинское обследование, при необходимости вылечить нарушения.
«Начинаем, конечно, с общего осмотра у семейного врача, оцениваем состояние здоровья, измеряем вес, артериальное давление, определяем индекс массы тела, делаем ЭКГ и назначаем анализы», — сказал доктор.
По его словам, затем женщина должна посетить врача-гинеколога, а ее партнер — уролога-андролога и сдать спермограмму.
Как отметил Еделев, при исследовании крови женщины, планирующей беременность, помимо рутинных и биохимических параметров, доктора анализируют концентрацию гормонов (эстрогена, прогестерона, ТТГ), витамина D, железа, фолиевой кислоты, а также некоторых витаминов группы В. Важно еще контролировать уровень сахара в крови.
Будущей матери необходимо пройти тест на коагуляцию, потому что он позволяет прогнозировать вероятность образования тромбов и кровотечений в период вынашивания ребенка. Крайне важно пройти обследование на наличие гепатитов, сифилиса и ВИЧ.
