На западе Индии 16 человек умерли из-за малоизученного вируса

В штате Гуджарат на западе Индии 16 человек погибли из-за вируса Чандипура. На данный момент он изучен очень мало, сообщает Газета.ru.

По данным NDTV, всего удалось выявить 50 случаев заражения вирусом. Среди симптомов заболевания отмечают диарею и отек. Они похожи на симптомы вирусного энцефалита, что осложняет борьбу с болезнью.

Сведения о вирусе Чандипура распространили по учреждениям здравоохранения штата. Чтобы бороться с ним, поручили распылить порошок малатиона в тех районах, где обнаружили случаи.

Медики получили указание предоставить интенсивное лечение больным со всеми формами лихорадки.