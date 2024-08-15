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На Wildberries нашли таблетки от беременности, убивающие организм женщины

На российском маркетплейсе Wildberries продаются китайские противозачаточные таблетки с высокой дозой синтетических женских половых гормонов. Такие таблетки опасны для женского здоровья, сообщает «SHOT Проверка» .

Экстренная контрацепция с полностью гормональным составом продается в свободном доступе и отпускается без рецептов. Китайские противозачаточные продаются в упаковке по 5 штук за 375 рублей. Продукция позиционируется как гормональное средство, однако сертификация отсутствует.

Производитель из Поднебесной обещает качественную контрацепцию при употреблении всего 1 таблетки в месяц. Препарат прерывает нежелательную беременность за счет высокой дозы левоноргестрела и квинестрола, которые являются синтетическими женскими половыми гормонами.

Среди побочных эффектов продавец указал нарушение менструального цикла, гормональный сбой, кровотечение, тошнота и акне. Это схоже с «побочками» от препаратов с данными гормонами.

Ранее проект «SHOT Проверка» обнародовал расследование о столичных магазинах нидерландской сети SPAR. По данным журналистов, минимум в 2 супермаркетах готовую еду делают из испорченных продуктов.