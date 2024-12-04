На дне открытых дверей в роддоме Подольска побывали около 100 будущих родителей

День открытых дверей в Подольском родильном доме прошел с аншлагом. День открытых дверей стал рекордным не только по количеству призов, но и по количеству участников. Роддом посетили около сотни человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лучший способ выбрать роддом — это побывать в нем. Традиционно Подольский родильный дом встретил будущих мам и пап в День открытых дверей. Гости получили консультацию врачей и задали интересующие вопросы.

Экскурсию для беременных провели ведущие специалисты медицинского учреждения.

Женщинам показали родзалы, палаты, рассказали о мягких родах и как к ним подготовиться, что нужно взять с собой и какие документы понадобятся при поступлении.

Будущие мамы интересовались, какие показания есть для кесарева сечения и что происходит в первые минуты после появления малыша на свет.

«У меня первая беременность. И сразу королевская двойня — мальчик и девочка. Всем будущим мамочкам желаю спокойствия в ожидании маленького чуда. Все будет хорошо. В Подольске лучшие врачи. Беременность должна пройти так, чтобы ее хотелось повторить», — сказала жительница округа Светлана.

Приятным бонусом встречи стало вручение подарков. Все участницы получили косметику для мам и малышей. С помощью лототрона разыграли наборы для новорожденных, стерилизатор и комплекты на выписку. Главный приз детскую коляску разыграют на новогодних каникулах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.