Мутации и рак: врач развеяла самые популярные мифы о рентгене

Рентгеновские лучи — важный инструмент в медицинской диагностике, но вокруг них существует множество мифов и заблуждений. Одним из самых популярных является страх развития онкологии, основанный на теории о генетических мутациях, сообщила РИАМО главврач отделения радионуклидной и лучевой диагностики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Оксана Платонова.

«Рентгеновское излучение действительно относится к ионизирующему излучению, способному вызывать изменения в клеточной ДНК. Такие изменения могут привести к генетическим мутациям, что, в свою очередь, потенциально увеличивает риск развития рака. Однако важно отметить, что для возникновения рака требуется не только мутация, но и другие факторы, такие как длительное воздействие или воздействие на высоких дозах», — пояснила доктор.

Она добавила, что все рентгеновские исследования, проводимые в медицинских целях, имеют небольшие дозы, они считаются безопасными и не вызывают значительного риска. А также современное диагностическое оборудование имеет очень низкий уровень дозы облучения.

«Уровень радиации, получаемой при стандартных рентгеновских обследованиях, сопоставим с естественным радиационным фоном, которому человек подвергается ежедневно. Например, одно рентгеновское исследование грудной клетки эквивалентно тому, что человек получает от естественного фона за несколько дней», — подчеркнула Платонова.

По ее словам, врачи и радиологи всегда взвешивают потенциальные риски и преимущества рентгеновского обследования перед его проведением. В случае необходимости рентген значительно важнее для диагностики заболеваний и мониторинга здоровья.

Одним из мифов является вредность рентгеновских лучей. Так, многие люди считают, что любое излучение, включая рентгеновское, опасно. Но в малых дозах и при правильном применении рентген является безопасным и эффективным методом диагностики.

Что касается мифа о том, что рентген вызывает немедленный рак, то хоть это исследование может увеличить риск рака, но только в очень больших дозах. Развитие рака — это многолетний процесс, который зависит от множества факторов.

Доктор также назвала некорректным совет не делать рентген, если это не очень необходимо. Она подчеркнула, что в некоторых случаях рентген может быть единственным способом поставить правильный диагноз и назначить лечение.

Рентген — мощный инструмент в медицинской практике, который при правильном использовании приносит намного больше пользы, чем вреда. Он помогает диагностировать и лечить множество заболеваний, в том числе и онкологические, на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение.

«Важно помнить, что врачи всегда оценивают необходимость проведения рентгеновского исследования и работают для минимизации любых рисков, связанных с радиационным воздействием. Осведомленность о фактах и мифах, связанных с рентгеном, помогает принимать обоснованные решения о здоровье», — заключила Платонова.