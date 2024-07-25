Мурашко: сон менее 6 часов увеличивает риск ранней смерти

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество» рассказал, что сон менее шести часов в сутки увеличивает риск ранней смерти, сообщает ТАСС .

По словам министра, из-за непродолжительного сна угроза ранней смерти увеличивается на 30%. Кроме того, у людей, которые мало спят, на 48% повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также Мурашко уточнил, что из-за некачественного и короткого сна могут понизиться когнитивные функции, а производительность труда может уменьшиться на 40%.

Ранее методист Кирилл Антонов отметил, что регулярный бег улучшает качество сна. Также, по его словам, он способствует расслаблению и уменьшению бессонницы.