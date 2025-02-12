Можно жить и смеяться: Девушка поделилась опытом жизни без желудка

В 31 год ей диагностировали рак желудка, и после операции она была вынуждена жить без этого органа. Вместо отчаяния Женя создала блог, где с юмором и откровенностью рассказала о своем пути борьбы с болезнью, вдохновляя других, столкнувшихся с подобными трудностями.

С ранних лет Евгения была активной и энергичной, стремясь к идеалу, что привело ее к жестким диетам и, как следствие, к проблемам с пищеварением. Игнорируя боли и дискомфорт, она списала все на гастрит и стресс, однако с течением времени симптомы лишь усиливались. После рождения ребенка ей пришлось столкнуться с послеродовыми трудностями и депрессией, что только усугубило ситуацию с желудком. Переезд в Таиланд также не принес облегчения, и врачи не могли выявить истинную причину ее страданий.

Истинная проблема проявилась во время второй беременности, когда боли стали невыносимыми. После обследования ей поставили диагноз: рак. Это известие стало шоком, и Евгения, осознав серьезность своего состояния, приняла решение о лечении в Москве. Открыться родным, особенно матери, казалось ей крайне трудным.

Ее отношения с мужем также пострадали — он оставался с детьми в Астане, а она лечилась в Москве. Несмотря на развод, пара продолжала воспитывать детей, сохраняя командный дух в родительстве. Главной поддержкой для Евгении стала ее мама, которая регулярно приезжала, чтобы помочь дочери.

Одним из самых тяжелых испытаний для Евгении стала потеря волос после химиотерапии. Она поделилась своими страхами по этому поводу, страхом потери женственности. Несмотря на все испытания, женщина находит в себе силы сохранять чувство юмора и радоваться жизни, позволяя своим близким поддерживать ее в этом непростом пути.

Парики оказались слишком дорогими, но люди поддержали ее и за короткое время собрали деньги на два парика. После операции Евгения похудела на 10 килограммов и осознала важность заботы о себе. Она начала регулярно краситься и уделять внимание своему питанию.

Главное для нее теперь — желание жить, даже если это сложно понять людям, не знающим болезни. Евгения также ощутила безусловную любовь к детям и стремление быть с ними, особенно с сыном, которому сложно справляться со страхами. Несмотря на риски рецидива, она черпает надежду из историй выздоровления других, уверяя себя, что забота о себе и позитивный настрой могут помочь преодолеть трудности.

«Не зацикливайтесь на болезни, важно жить», — заключила она.