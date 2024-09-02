Можно обратить вспять: профессор выдвинул сенсационную гипотезу о смерти

Профессор из Британии Сэм Парния в книге «Осознанное умирание» выдвинул новую сенсационную идею: оказывается, смерть обратима и не является концом. Об этом сообщает «Царьград» .

Он считает, что люди получат шанс вернуться к жизни после смерти, и описывает врачебный случай, когда спустя 48 часов после извлечения мозга из тела клетки все равно сохраняли активность.

Согласно еще одному исследованию, обезглавленный мозг свиньи смог восстановиться через 14 часов после смерти. Так же возможно и с человеческим мозгом.

Ранее в Кении группа археологов нашла скелет австралопитека возрастом в 4,3 млн лет. До этого считалось, что эти древние человекообезьяны появились на Земле всего 4,2 млн лет назад. Ученые обнаружили фрагмент нижней челюсти примата у берегов озера Рудольф (Туркана) и только затем установили, кому он принадлежит.