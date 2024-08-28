В Кении нашли скелет австралопитека возрастом 4,3 млн лет

В Кении международная группа археологов нашла скелет австралопитека возрастом в 4,3 млн лет, сообщает «Царьград» .

Как пишет научное издание Journal of Human Evolution, ранее считалось, что эти древние человекообезьяны появились на Земле всего 4,2 млн лет назад.

Сначала ученые обнаружили у берегов озера Рудольф (Туркана) фрагмент нижней челюсти примата и только затем установили, что она принадлежит древнейшему австралопитеку Australopithecus anamensis.

В группу входило 19 археологов из ряда научных заведений мира: от университета Стоуни-Брука в США до Национального музея Кении.

Открытие 2011 года получило всемирный масштаб, так как раньше возрастом Australopithecus anamensis считались 4,2 млн лет. Останки находили не только в Кении, но и в Эфиопии. Новые выводы ученые сделали, исходя из особенностей строения челюсти.

Также было установлено, что Australopithecus anamensis существовали одновременно с другим древним гоминином — Ardipithecus ramidus.