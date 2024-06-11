Московского врача, который якобы может лечить аутизм, обвиняют в мошенничестве

Глава городской клиники «Планета Мед» Василий Генералов известен как медик, считающий аутизм излечимым.

Как отметила мама 6-летнего ребенка, у которого диагностировали аутизм, в клинику Генералова они приехали вместе с мужем из Тюмени, когда сын стал плохо кушать. Доктор предложил лечение, состоящее из трех этапов: капельницы, витамины и диеты. Возможна также пересадка стволовых клеток, если это понадобится.

За услуги он попросил 12 млн рублей в год.

На этапе капельниц мальчику стало плохо. Ребенок начал задыхаться еще во время процедуры. Его мама вызвала скорую помощь в частную клинику. Пациента откачали.

Врачи объяснили родителям, что малышу сделали дозировку препарата, как для взрослого человека. За это родители отдали клинике порядка 120 тыс. рублей. им вернули 20 тыс.

Позднее семья наткнулась на других мам, которые понадеялись на данную частную клинику и пострадали. Некоторые люди для лечения продавали машины, квартиры, брали кредиты. Все они создали петицию, которую подписали порядка 2 тыс. человек. Ведется работа по подготовке коллективной жалобы в Минздрав и прокуратуру.

Генералов рассказал, что лечением детей с аутизмом занимается шесть лет. У него есть много статей и научных работ на данную тему. А негатив, который отмечается у ряда родителей, связан с тем, что он свободный мужчина, поэтому одна из активисток таким способом добивается внимания.