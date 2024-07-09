Московские поликлиники переходят на безбумажный формат работы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные медучреждения активно внедряют в свою работу цифровые технологии. По словам градоначальника, «цифра» стала неотъемлемой составляющей городского здравоохранения, сообщает «Вечерняя Москва».

Собянин отметил, что «умные» сервисы вносят прямой вклад в улучшение качества лечения москвичей и такие изменения носят глобальный характер. По словам мэра, по стандартам цифровизации в Москве сейчас функционируют 17 больниц, поликлиники и скорая помощь.

«Сегодня мы развиваем множество цифровых сервисов, а также переходим на безбумажный формат работы», — отметил Собянин.

Градоначальник также обратил внимание, что именно Москва стала первым городом в мире, который открыл пациентам данные обо всех этапах диагностики и лечения. Соответствующую информацию можно посмотреть в разделе «Госпитализации» электронной медкарты горожанина.

По словам Собянина, в 2024 году одним из важнейших событий в Москве станет улучшение психологической помощи жителям — в столице уже заработали первые центры ментального здоровья.