Морщины, отеки и жир: как мужчины резко становятся стариками

Старение у мужчин редко развивается плавно, чаще — скачками. Вчера человек выглядел свежо, а сегодня — резкая перемена, сообщила РИАМО эксперт в области косметологических разработок компании Impulse Device Алена Шевердина.

Она уточнила, что причины такого развития старения могут быть разные.

Также эксперт перечислила пять основных признаков, на которые мужчинам стоит обратить внимание.

«Отеки под глазами. Это не просто усталость. Это говорит о нарушении лимфотока, проблемах с печенью или почками, а иногда — о хроническом стрессе», — сказала Шевердина.

Следующий признак — изменение цвета кожи. Если кожа стала серой, тусклой, землистой — причина часто кроется в питании и дефиците антиоксидантов.

Еще важно заметить нарушение осанки и скованность. Сидячая работа, отсутствие разминки, зажатые мышцы — все это меняет силуэт — и, как следствие, восприятие возраста.

«Морщины. У мужчин они появляются позже, но часто глубже. Активная мимика, курение и недосып ускоряют процесс», — добавила специалист.

Пятым признаком она назвала резкий набор веса — это один из самых опасных маркеров. Не только из-за эстетики, но и из-за риска метаболических нарушений, инсулинорезистентности и сердечно-сосудистых болезней.

«Важно понимать: каждый из этих симптомов — это не „наказание“ за возраст. Это индикатор, который показывает, что пора менять режим дня, питание, отношение к себе», — пояснила эксперт.