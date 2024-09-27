МОНИКИ имени Владимирского прошел сертификацию системы менеджмента качества

Независимые эксперты «Национального института качества» Росздравнадзора провели аудит консультативно-диагностического центра МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского на соответствие требованиям практических рекомендаций по внедрению системы менеджмента качества и безопасной медицинской деятельности, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Были оценены такие разделы как пациентоцентричность, хирургическая безопасность, фармакологическая безопасность и другие показатели. Сертификация консультативно-диагностического центра стала для МОНИКИ им. Владимирского первым этапом, далее будет проводиться работа по внедрению в стационаре. По итогам аудита специалисты заключили, что МОНИКИ имеет высокий уровень подготовки и консультативно-диагностический центр получил сертификат Института качества.

«Система менеджмента качества — важный элемент, который необходимо внедрять в каждое учреждение здравоохранения Московской области для оказания безопасной, квалифицированной помощи. Сегодня эксперты оценили Консультативно-диагностический центр нашего Института на предмет соответствия всем требованиям и оценили высокий уровень эффективности использования всех имеющихся у нас ресурсов и организации процессов», — отметил директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.

«Нами были внедрены и отработаны процессы, которые требовались для достижения нашей цели, а именно получения сертификата качества. Это была не быстрая работа, но благодаря командному взаимодействию и совместной работе профессионалов, мы достигли результата. У нас есть отличный потенциал для того, чтобы в будущем выходить на совершенно новый уровень», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части МОНИКИ им. Владимирского Евгений Тюхменев.

МОНИКИ им. Владимирского стал первым Институтом в Московской области, получившим сертификацию системы менеджмента качества в здравоохранении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.