МОНИИАГ провел мастер-классы для будущих родителей

2 августа Московский областной НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) принимал в своих стенах будущих родителей, желающих познакомиться с врачами акушерами-гинекологами и неонатологами, работающими в одном из старейших медицинских учреждений России. Родовспомогательное учреждение, история которого насчитывает уже 157 лет, начал проводить встречи чуть более года назад, летом 2024 года, но каждая такая встреча становится радостным событием для его гостей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На встречах с пациентами мы обсуждаем самые разные темы, актуальные для тех, кто готовится ко встрече с новым членом семьи. На этот раз мы уделили особое внимание здоровью малышей и важности их близкого общения с мамой, ведь наша встреча проводилась во время Всемирной недели грудного вскармливания, когда врачи всего мира напоминают женщинам о важности и уникальности этого периода. А чтобы закрепить новые знания, мы провели полезный и веселый мастер-класс, в котором приняли участие все желающие», — рассказала научный сотрудник МОНИИАГ Мария Игнатьева.

В ходе мастер-класса, который превратился в увлекательное соревнование с призами за лучшие результаты, главы семей смогли продемонстрировать свои навыки в таких дисциплинах как надевание подгузника на скорость, пеленание малыша и даже оказание новорожденному первой помощи.

Как сообщили в МОНИИАГ, подобные встречи с врачами проводятся ежемесячно. Посетить их может любая желающая женщина, которая ожидает рождения ребенка, в сопровождении близких после прохождения регистрации на официальном портале и в социальных сетях института.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.