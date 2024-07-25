Молодые специалисты приходят на работу в амбулатории Воскресенска

В Косяковской сельской врачебной амбулатории почти год трудится молодой специалист Варвара Тараторина. После окончания Московского областного медицинского колледжа в Раменском филиале Варвара Юрьевна приняла решение работать в родном Воскресенске, сообщила пресс-служба администрации округа.

«Работа мне нравится, узнаю много нового и всегда могу рассчитывать на поддержку и помощь моих опытных коллег», — сказала молодой фельдшер.

В амбулатории оказывают первичную медико-санитарную помощь жителям деревень и сел, проводят профилактические медосмотры, диспансеризацию. Выполняют различные манипуляции, такие как: инъекции разных видов, прививки в соответствии с национальным календарем. Проводят санитарное просвещение, гигиеническое воспитание населения по формированию здорового образа жизни.

Косяковская амбулатория обслуживает более 1,6 тыс. человек из деревень Косяково, Глиньково, Вертячево, Муромцево, Аргуново, Субботино, сел Петровское, Марчуги и СНТ, находящихся вблизи этих населенных пунктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.