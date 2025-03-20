Молодые мамы и люди с хроническими болезнями: кто подвержен весеннему обострению

Теплые мартовские деньки — это не только повод для радости, но и период обострения физических и психологических проблем, поэтому сейчас необходимо внимательнее относиться к своему здоровью. Врач-терапевт Наталья Леонтьева рассказала, как справиться с весенним обострением и кто в группе риска, сообщает RuNews24.ru .

По словам медика, причины резкой смены настроения и плохого самочувствия действительно кроются в смене сезона.

«Весеннее обострение — это не миф. В этот период происходит глобальная перестройка организма, связанная с изменением светового дня, температуры и гормонального фона», — объяснила Леонтьева.

По ее словам, в группе риска — люди с хроническими болезнями ЖКТ, сердечно-сосудистой и нервной системы. Особенно резко почувствовать на себе весеннее обострение могут те, кто страдает бессонницей, депрессией и тревожными расстройствами. При ослабленном иммунитете именно весной человек может резко заболеть.

Также весеннему обострению особенно подвержены молодые мамы, у которых почти нет времени на то, чтобы восстановить силы, а еще пожилые люди, которые сложнее адаптируются к изменению условий, отметила врач.

Негативно влияют на организм и усугубляют обострение дефицит витаминов и малоподвижный образ жизни. Поэтому очень важно наладить режим дня, правильно питаться и увеличить физическую активность, а также принимать витамины по назначению врача, посоветовала терапевт.