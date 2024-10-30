Молодежный день донора прошел сегодня в Раменском

Он традиционно проводился комитетом по спорту и молодежной политике муниципалитета. Это мероприятие в мае 2003 года в Раменском придумала проводить Нина Широкова. Сегодня она заместитель председателя Совета депутатов, а тогда возглавляла Комитет по делам молодежи.

Порядка 100 участников собрал день донора. Каждый из них сдал 430 мл крови. Этого объема достаточно для спасения жизни трех человек. Доноры могут сдавать кровь не чаще одного раза в два месяца, чтобы не навредить своему здоровью.

В результате сегодняшнего мероприятия в ДК им. Воровского было заготовлено около 30 литров крови, которая будет отправлена в банк крови детского отделения Московского областного онкологического диспансера в Балашихе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.