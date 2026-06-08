Молодежь Дмитровского округа сдала кровь ко Дню донора

Донорская акция прошла 8 июня в Дмитровском округе в преддверии Всемирного дня донора крови. Волонтеры Подмосковья и студенты Дмитровского техникума присоединились к сдаче крови при поддержке региональных ведомств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию организовали при поддержке министерства здравоохранения Московской области и министерства информации и молодежной политики региона. Участники сдали кровь, которая ежедневно требуется пациентам больниц. Несколько минут, потраченных на донацию, могут подарить человеку шанс на выздоровление.

За пять месяцев 2026 года в Дмитровском округе заготовили 498,15 литра цельной крови. Всего проведено 1112 кроводач, из них 110 — впервые. Пациентам перелили 363,24 литра компонентов крови.

«Донорство — это проявление настоящей гражданской ответственности. Молодежь своим примером показывает, что простое действие может спасти жизнь. Рад, что ребята включаются в такие акции и понимают их важность. Спасибо каждому, кто пришел и сдал кровь», — поблагодарил участников акции глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Стать донором может любой желающий старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Отделение переливания крови работает по адресу: Дмитров, улица Больничная, 7, с понедельника по четверг с 8:30 до 12:00. Телефон для справок: +7 (496) 223-57-40.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.