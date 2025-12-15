Мода на «колбасные попки»: чем грозит поедание отходов производства

Мода на «солянку из колбасных попок» — это не гастрономическое открытие, а способ утилизировать неликвид, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Первое, скорее всего, это и экономия, и маркетинговый ход, способ заработать, в некотором смысле, на отходах. Скажем по-честному, в обычных традициях от батона колбасы, так называемые, „попки“ срезались и уходили в отходы, так как производят „колбасные попки“ из неликвида и обрезков», — рассказал Неронов.

Он добавил, что использование их в приготовлении солянки не изменит общей картины.

«В период обострения желудочных заболеваний употребление таких продуктов запрещено, в период ремиссии — может привести к обострению, у относительно здоровых на фоне их частого употребления могут появиться симптомы заболевания. Людям с заболеваниями ЖКТ вообще колбасные изделия к употреблению не рекомендуются», — рассказал врач.

Неронов отметил, что колбасы не могут относиться к правильному питанию из-за содержания солей, насыщенных жиров и консервантов, что пагубно влияет на работу пищеварения и микрофлору кишечника.

