Мобильные медкомплексы обследовали 65 тыс жителей Подмосковья

Свыше 65 тыс. жителей отдаленных территорий Подмосковья прошли диагностику в мобильных медицинских комплексах с начала года. Бригады совершили 2,7 тыс. выездов в деревни и села региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители отдаленных населенных пунктов Московской области могут пройти первый этап диспансеризации, флюорографию, маммографию и получить консультацию специалиста рядом с домом. Для этого в регионе регулярно работают мобильные комплексы, оснащенные необходимым медицинским оборудованием.

«Выезды мобильных комплексов проводятся на регулярной основе. Это позволяет сделать диагностику здоровья доступнее для жителей, которые проживают в отдаленных от медучреждений территориях. С начала года мобильные комплексы совершили 2,7 тыс. выездов, в результате диагностику прошли свыше 65 тыс. жителей региона», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках выездной работы почти 30 тыс. человек прошли флюорографию, еще 9,8 тыс. женщин — маммографию. Предварительная запись на обследование не требуется, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Расписание работы мобильных комплексов размещено на сайтах медицинских организаций региона и в их социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.