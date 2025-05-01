Много зелени и овощей: жителям Подмосковья объяснили, как правильно есть шашлыки

Главный внештатный специалист диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина отметила, что в качестве гарнира к шашлыкам лучше использовать кабачки, баклажаны, томаты, сладкий перец. Об этом сообщает пресс-служба министерства региона.

Она подчеркнула, что от картофеля следует отказаться, так как с этим овощем организму будет трудно переваривать мясо. Еще важно, чтобы на столе обязательно было много зелени, в том числе укроп, петрушка и шпинат. Они дают чувство насыщения и немного компенсируют вредное воздействие жареного мяса на организм.

«Норма потребления мяса зависит от пола и возраста: для мужчин — это до 180 граммов в день, для женщин — до 150 граммов, а для людей старшего возраста около 50–100 граммов», — сказала Пичугина.

По ее словам, мясо на огне и алкоголь могут спровоцировать серьезные нарушения здоровья. Шашлык, особенно из жирных сортов мяса, сам по себе является тяжелой для переваривания пищей, а спиртное добавляет нагрузку на сердце, поджелудочную железу и печень. Такое сочетание может спровоцировать инфаркт или инсульт у тех, кто страдает болезнями сердца и скачками давления.

Доктор предупредила, что людям с заболеваниями поджелудочной железы, желчного пузыря, желудка, диабетом и атеросклерозом рекомендуется вовсе отказаться от шашлыка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.