сегодня в 21:29

Младенческая смертность в России снизилась до 4 промилле

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день показатель младенческой смертности в стране на 1 тыс. человек составляет 4 промилле, сообщает ТАСС .

В четверг президент России Владимир Путин провел совещание с правительством страны.

«По оперативным данным, этот показатель 4 промилле — это один из самых низких показателей в мире», — сказал Мурашко.

Глава Минздрава РФ добавил, что показатель младенческой смертности продолжает снижаться.

Ранее Михаил Мурашко рассказал, что сон менее шести часов в сутки увеличивает риск ранней смерти, По словам министра, недосып на 48% повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.