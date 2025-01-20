Мясо и цитрусовые: врач рассказала о необходимых продуктах зимой

сегодня в 14:06

Эндокринолог Кристина Пришвина заявила, что зимой организму человека нужно повышенное количество жирных кислот, сложных углеводов и антиоксидантов: следует есть определенные продукты, сообщает портал «Узнай.ру» .

«Много омега-3 жирных кислот содержится в оливковом и других растительных маслах, орехах (миндаль, грецкие, фисташки) и жирной рыбе (лосось, сельдь, тунец)», — сказала специалист.

По ее словам, важную роль играют белки и сложные углеводы: они содержатся в красном мясе, бобовых, шпинате, капусте и орехах.

Не следует забывать и о магнии, который выполняет важные функции в работе сердечно-сосудистой системы и регуляции мышечных сокращений, добавила доктор.

Витамин C и антиоксиданты содержаться в цитрусовых, киви, болгарском перце и квашеной капусте. Хорошо влияют на иммунитет имбирь, корица и куркума, заключила эндокринолог.