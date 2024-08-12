Мясников прокомментировал дефицит препаратов от рака в РФ

Врач Мясников заявил, что России помогают с поставкой лекарств для онкобольных

Ряд СМИ писал, что больные раком россияне начали сталкиваться с недостатком препаратов «Рисарг», «Кстанди», «Линпарза», «Кабометикс», «Лорвиква» и других. Ситуацию прокомментировал заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Я не знаю реального состояния дел в аптеках, не знаю насчет массовости, но знаю точно, что у нас онкобольные обеспечиваются лекарствами, во-первых, бесплатно, а во-вторых, ассортимент у этих препаратов всегда очень значительный», — сказал теледоктор.

Мясников добавил, что перебои с поставками необходимых лекарств бывают, однако в таких ситуациях РФ помогают дружественные страны.

По его словам, мощная фармакологическая промышленность сейчас развивается в Индии, и эта страна помогает России.