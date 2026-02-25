Мишустин: российские ученые разработали вакцины от разных видов рака

сегодня в 15:19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отечественные ученые разработали вакцины от разных видов онкозаболеваний, сообщает ТАСС .

Мишустин в среду выступил в Госдуме РФ.

«Зарегистрировали наши ученые вакцины для разных форм рака. На сегодняшний день это также планируется включить в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи», — сказал глава кабмина.

Он подчеркнул, что на данные мероприятия надо планировать средства.

Также Мишустин отметил, что выпуск препарата для лечения, который проходит клинические испытания, может начаться в 2027 году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.