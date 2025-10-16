Мир жесток: врач прислал москвичке стикер с крысой после неудачного удаления зуба

Москвичка лишилась зубов и симметрии лица после неудачного удаления зуба мудрости в частной стоматологии. Врач, делавший операцию, сначала долго не отвечал, а затем в ответ на жалобы прислал девушке стикер с крысой и надписью «Мир жесток», сообщает «Осторожно, Москва» .

Пострадавшая предъявила стоматологу претензии из-за неправильного лечения и удаления зуба, из-за которых у нее появились серьезные и необратимые проблемы со здоровьем. Врач долго не отвечал, а затем вступил с девушкой в диалог, в ходе беседы прислав ей набор стикеров. На одной картинке был плачущий ребенок, на другой — крыса с сигаретой и надписью «Мир жесток».

Доктор объяснил, что не выходил на связь из-за болезни матери. Перед этим он якобы попросил клинику вернуть девушке деньги за лечение, но администрация не сделала этого.

Также стоматолог заявил, что директор клиники не хочет разговаривать с пациенткой, потому что ей нельзя нервничать, иначе она может покрыться сыпью. Врач частично признал свою вину и предложил пострадавшей установить имплантат на месте потерянного зуба, однако она не хочет проходить лечение у данного доктора.

