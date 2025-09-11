Риск развития кариеса: стоматолог назвал самые вредные для зубов продукты

По словам эксперта, людям стоит аккуратнее употреблять кислые напитки. Речь идет о свежевыжатых соках, особенно из апельсинов и яблок, а также лимонадах. Кислоты в их составе разрушают зубную эмаль, повышают чувствительность зубов и риск развития кариеса.

Ворошилин отметил, что сладости, в частности леденцы, также могут навредить зубам. Так как они находятся в полости рта довольно продолжительное время, это позволяет бактериям дольше использовать сахар для своей жизнедеятельности. Затем эти бактерии распадаются на кислоты, которые негативно влияют на зубную эмаль.

Стоматолог советует чистить зубы каждый раз после употребления таких продуктов. А если такой возможности нет, нужно ополоснуть полость рта водой.

Также доктор призвал быть аккуратнее с семечками и не очищать их от кожуры с помощью передних зубов из-за риска их поражения.

