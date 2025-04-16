Минздрав выпустил новую брошюру о жизни паллиативных пациентов в домашних условиях

Министерство здравоохранения Московской области и координационный центр паллиативной медицинской помощи разработали новую брошюру для родственников и соцработников, которые ухаживают за своими подопечными с неизлечимыми болезнями, которая стала второй в списке информационных материалов, выпущенных в рамках проекта «Школа паллиативного пациента» . Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Данное пособие посвящено созданию комфортных условий для пациента и его близких. В него входят вопросы, касающиеся правильного и безопасного формирования окружающего пространства, процедур для улучшения самочувствия и настроения, приведены правила и примеры перемещения пациента без травматических последствий для обеих сторон, профилактика падений при помощи правильной одежды и подручных средств.

Ознакомиться с этим пособием и первой частью, которая посвящена гигиене, может любой желающий совершенно бесплатно на портале паллиативной помощи.

«Новое пособие — это азы комфортного взаимодействия родных с паллиативным пациентом. Оно написано доступным языком, содержит самую необходимую информацию, которая сопровождается схемами и рисунками для простого восприятия. Необходимо помнить, что физическое здоровье зависит от эмоционального фона как пациента, так и его родных. В ближайшее время мы выпустим еще несколько пособий, которые будут посвящены вопросам питания, обезболивания и уходу за хроническими ранами», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Анна Шестакова.

По всем вопросам, связанным с оказанием паллиативной помощи, вы можете обращаться на горячую линии по номеру: 8 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.