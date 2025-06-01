Минздрав: в России уменьшилось число абортов

Минздрав России представил статистику по количеству абортов в 2024 году. Число случаев уменьшилось с 362 383 до 338 367, сообщает «Царьград» .

Также упал оборот препаратов для медикаментозного аборта. Если в 2022 году он составлял 1,39 млн, то в 2024 году — 0,64 млн.

За последние два года почти четверть частных клиник (около 700) добровольно отказались от проведения абортов. Также в 20 регионах России приняты и готовятся к принятию законы о запрете склонения к абортам.

Статистика улучшается благодаря комплексу мер. Сюда входят и «дни тишины», данные на раздумье женщине, доабортное психологическое консультирование, а также программы материального стимулирования как самих беременных женщин, так и врачей женских консультаций.

Ранее РПЦ призвала частные клиники РФ отказаться от заработка на абортах. Там считают, что эта инициатива должна сопровождаться хорошо продуманной системой поддержки.